В Великом Устюге дети потушили вечный огонь

[ Общество ]

В Великом Устюге дети снегом потушили вечный огонь. Об этом сообщил глава Великоустюгского округа Иван Абрамов на своей странице в соцсети ВКонтакте, прикрепив видео.

«Дорогие друзья! Сейчас я обращаюсь к взрослым, сознательным и ответственным родителям! Посмотрите, пожалуйста, это видео! И научите своих детей правилам поведения при посещении памятных мест, обелисков, мемориалов. Вечный огонь - это не костер для развлечения! Это место, куда приходят почтить память павших на поле боя Героев! Это должны знать и понимать все, от мала до велика. Конечно, огонь снова зажжём. Но из ситуации должен быть вынесен урок!», - написал Иван Абрамов.

Двое мальчиков, оставшись без присмотра взрослых, решили снегом потушить вечный огонь. С первого раза у детей не получилось задуманное, поэтому они пробовали снова, и снова, пока огонь не потух.

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