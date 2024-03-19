40 единиц техники для уборки города закупят в Вологде

В этом году в Вологде планируют закупить 40 единиц самоходной техники и 49 единиц дополнительного оборудования для уборки и содержания дорог. Конкурсные процедуры уже объявлены. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов в ходе прямого эфира.

На первом этапе определят подрядчика на поставку 26 единиц техники: 6 комбинированных дорожных машин грузоподъемностью по 15 и 20 тонн, 6 самосвалов также грузоподъемностью по 15 и 20 тонн, девять тракторов, пять уличных пылесосов. Машины и оборудование доставят в город и начнут эксплуатировать в течение этого года.

«В итоге формируется городской автопарк уборочной техники. Благодаря этому мы сможем усилиться по уборке города, более интенсивно решать вопросы по приведению в порядок неразграниченных территорий, проездов, которые сейчас входят в контракты подрядчиков не в полном объеме. Также это позволит более оперативно реагировать на возникающие проблемы в ходе различных ситуаций, влияющих на уборку города, в том числе интенсивных снегопадов», - добавил Сергей Воропанов.

Средства на приобретение спецтехники в размере 345,3 миллиона рублей выделены из областного бюджета по решению врио губернатора области Георгия Филимонова.

В этом году уборкой города занимаются несколько подрядчиков. «Дорсервис» отвечает за микрорайон Бывалово, 5-й микрорайон и ПЗ. Территорию Прилук, Лукьянова, центра и Заречья убирает «Магистраль». Парки, скверы, бульвары и площади — «СтройКомСервис». Дворы очищают управляющие компании и ТСЖ. Территории у ТЦ — их владельцы. Контракты с действующими подрядчиками заключены до конца марта.