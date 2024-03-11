Череповчанин Александр Пахомов стал лучшим директором школы на Вологодчине

С 2018 года Александр Пахомов руководит школой №40 в Череповце. Он победил в номинации «Директор года» на региональном этапе конкурса «Педагогический триумф», сообщает портал cherinfo. Теперь Александр Пахомов представит регион на всероссийском уровне проекта.

«В конкурсе было несколько этапов. На заочный участники направляли портфолио и видеовизитку. В очном этапе встретились восемь человек. Было три тура: тестирование, представление управленческого проекта, решение кейсов с интересными ситуациями, каждый участник провел мастер-класс. На заключительном этапе была пресс-конференция для пяти финалистов. Вопросы участникам задавали студенты педвузов, молодые управленцы, коллеги, члены жюри. Я не ожидал, что стану абсолютным победителем, честно. Были очень сильные участники. Тем более в прошлом году директором года стала Анна Веселова, директор школы № 20 Череповца. Победа для меня стала настоящим удивлением», — рассказал Александр Пахомов.

На проекте «Педагогический триумф» учителя, наставники и воспитатели соревнуются между собой в конкурсах профессионального мастерства. В этом году в конкурсе участвовали 374 человека. Имена 56 призеров и победителей ранее назвали в Вологде.