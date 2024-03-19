Завтра вологжане могут посетить музеи бесплатно

Завтра, 20 марта, третья среда месяца. В этот день вологжане смогут бесплатно посетить музеи и картинные галереи в рамках акции «Культура рядом».

Для получения бесплатного билета при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории Вологодской области.

Посетить бесплатно желающие могут Вологодский музей-заповедник, а также его филиалы: Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», Дом купца Самарина, «Семенково».

Также для свободного посещения открыта Вологодская областная картинная галерея на улице Мира, д. 34 с ее филиалами: Мастерская А. В. Пантелеева, Дом Корбакова и Шаламовский дом.

В перечне музеев, участвующих в акции, появилось и новое учреждение: галерея современного искусства «Красный мост», которая в прошлом году из частных владений перешла в муниципальную собственность. Посетить можно будет первый этаж, так как второй закрыт на переэкспозицию.

Кроме того, бесплатно сходить можно и в музеи за пределами областного центра. Например, в районные учреждения, а также Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей.

Отметим, что бесплатное посещение не распространяется на экскурсионное обслуживание.