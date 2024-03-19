Дом с курятником сгорели в садоводческом товариществе в Вологде

В СНТ «Шолда», расположенном в черте Вологды, сгорел частный дом вместе с курятником. Происшествие случилось накануне вечером. Как рассказали в региональном управлении МЧС, о происшествии в пожарную охрану сообщила женщина.

«На место выехали 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Общая площадь пожара составила 40 кв.м. Частный дом и расположенный рядом курятник почти полностью сгорели. Пламя также оплавило сайдинг на стене соседнего дома», - уточнили в управлении МЧС.

После ликвидации очага возгорания выяснилось, что пожар начался в курятнике. Незадолго до пожара хозяин дома заходил в хозпостройку, чтобы выключить свет. По предположению огнеборцев, причиной пожара стал аварийный режим электропроводки.