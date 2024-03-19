Организатор бабаевской нарколаборатории отправится в колонию на 10,5 лет

Вологодский областной суд вынес приговор по делу о нарколаборатории, которая была обнаружена в 2023 году на территории Бабаевского округа. Нарколабораторию организовал 40-летний житель районного центра, который нашел на территории СОТ «Надежда» нежилое помещение, завез туда прекурсоры, жидкости, химические вещества, а также оборудование, необходимое для производства наркотиков.
«Обвиняемый детально изучил всю технологию изготовления наркотических средств и начал незаконно их производить. Этот процесс стал носить систематический характер. Изготовленное им запрещенное вещество хранилось в этом же помещении. Незаконно изготовленные наркотики планировалось сбывать неопределенному кругу лиц», - рассказали в пресс-службе судов области.
Впрочем, организовать сбыт наркотиков у мужчины не получилось, поскольку деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Во время обыска оперативники обнаружили более 3 кг «дури».
«Вологодским областным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Земельный участок, а также нежилое помещение, в котором была открыта «нарколаборатория», конфискованы в доход государства», - пояснили в областном суде.