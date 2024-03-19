Прославленный вологодский спортсмен намерен победить в президентском забеге

Завтра в ледовом дворце «Крылатское» Москвы впервые проведут забеги на льду, в которых примут участие руководители зимних федераций спорта и руководства олимпийского комитета России. Забеги уже получили название президентских.

Сообщается, что на участие в президентских забегах уже заявились президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент федерации сноуборда Денис Тихомиров, президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский, президент федерации фристайла Алексей Курашов, помощник президента олимпийского комитета Андрей Минцев, а также прославленный вологодский спортсмен Николай Гуляев, который сейчас возглавляет союз конькобежцев России.

«С помощью жеребьевки будет определено, кто с кем побежит. Ожидаем очень горячую и азартную битву на льду», - сообщают организаторы забега.

Как заявил Николай Гуляев, он намерен побороться за первое место.

«Такого в российском конькобежном спорте еще не было. Да и не помню, чтобы вообще где-то было. Представляете, на одну площадку на ледовые забеги выйдут сразу несколько президентов зимних федераций и руководство Минспорта и ОКР. Пока не знаю, с кем побегу. Определит жеребьевка. Намерен побороться за первое место. Посмотрим, как это будет», - заявил Николай Гуляев организаторам забега.

Николай Гуляев родился в Вологде. Является олимпийским чемпионом 1988 года в беге на 1000 метров, чемпионом мира и Европы 1987 года в классическом многоборье, двукратным чемпионом СССР. Николай Гуляев стал последним советским конькобежцем – чемпионом мира в классическом многоборье.