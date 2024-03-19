В Вологде закрывают движение по мосту на улице Можайского

В Вологде с сегодняшнего дня перекрыто движение по мосту на улице Можайского для всех видов транспорта, кроме общественного. Связано это с ремонтными работами на мосту. Движение для всех видов транспорта будет закрыто по обеим половинам моста до 30 июня. Ограничение вступает в силу сегодня с 21.00.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, перекрыть движение необходимо, чтобы снизить нагрузку на конструкцию моста.

«Изменения не затронут автобусы № 7, 24 и 28, которые курсируют по улице Можайского. Их маршрут будет по-прежнему пролегать по мосту через реку Шограш. Для пешеходов также ничего не изменится, они смогут двигаться, как и сейчас, по левой половине, которая на данный момент не затронута ремонтом», - говорится в сообщении администрации.

Объезжать место проведения ремонта советуют по следующим маршрутам:

- улица Можайского – улица Ловенецкого – Осановский проезд - улица Поэта Романова - улица Конева;

- улица Конева – улица Поэта Романова – Осановский проезд - улица Ловенецкого - улица Можайского.