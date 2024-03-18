В Вологодской области назвали «Лучшего врача года»

[ Общество ]

В Вологодской области объявлен победитель конкурса «Лучший врач года». По информации управления информационной политики правительства региона, всего в этом году в конкурсе приняли участие 12 медицинских работников из Вологды, Череповца и центральных районных больниц.  

«По итогам конкурса лучшим врачом региона признана Ольга Кокарева, заведующая детским диспансерным отделением, детский врач-психиатр Вологодской областной психиатрической больницы», - рассказала руководитель управления Валерия Решетникова.

Второе место заняла заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, Вологодской областной клинической больницы Ирина Иванова, на третьем месте - заведующая кардиологическим отделением «Медсанчасти «Северсталь» Ольга Барская.

Победитель и призеры конкурса получат дипломы и денежные призы в июне на торжественной церемонии в День медицинского работника.

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