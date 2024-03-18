Мэр Вологды заявил о возвращении предприятия «Зеленстрой»

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о возвращении муниципального предприятия «Зеленстрой». В ближайшее время будет сформирован городской автопарк техники. В частности, сегодня городская администрация намерена разместить объявление об аукционе на приобретение 26 единиц техники.

«Это шесть комбинированных дорожных машин (15 и 20 тонн), шесть самосвалов (15 и 20 тонн), девять тракторов, пять уличных пылесосов («Бродвей», а также пылесосы на базе КаМАЗа)», - написал Сергей Воропанов в соцсетях.

По его словам, на закупку техники для уборки города из регионального бюджета выделено 345,3 млн рублей.