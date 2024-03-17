Семилетнего мальчика сбили в центре Вологды

[ Происшествия ]

ДТП произошло в субботу, 16 марта, около 15 часов на улице Благовещенской рядом с начальной школой №10 и госпиталем для ветеранов войны.

Автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 31-летняя женщина, задним ходом выезжал с парковки. В это время 7-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте, машина наехала на ребенка. Рядом находился нерегулируемый пешеходный переход.

В результате аварии, мальчик получил различные травмы. В областную детскую клиническую больницу ребенка доставила бригада скорой помощи.

Теги:
ребенка сбили ДТП школьник
Фото: ОГИБДД УМВД России по Вологде
 

Последние новости

Мэр Вологды заявил о возвращении предприятия «Зеленстрой»
Семилетнего мальчика сбили в центре Вологды
В завокзальном районе Вологды завтра почти на сутки ограничат водоснабжение
Череповчанка завоевала титул «Миссис Россия – 2024»
19-летний студент выиграл третий автомобиль «Лада Гранта»
Сокольчанка сорвала с шеи мужчины ювелирные украшения на сумму 260 тысяч рублей
В Череповце мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками
Андрей Луценко совместно со Штабом общественной поддержки обсудил итоги президентских выборов
В центре Вологды открылось уникальное пространство для отдыха
Гигантский блин испек на Масленицу житель Череповца