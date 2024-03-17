Семилетнего мальчика сбили в центре Вологды

ДТП произошло в субботу, 16 марта, около 15 часов на улице Благовещенской рядом с начальной школой №10 и госпиталем для ветеранов войны.

Автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 31-летняя женщина, задним ходом выезжал с парковки. В это время 7-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте, машина наехала на ребенка. Рядом находился нерегулируемый пешеходный переход.

В результате аварии, мальчик получил различные травмы. В областную детскую клиническую больницу ребенка доставила бригада скорой помощи.