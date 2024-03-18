В завокзальном районе Вологды завтра почти на сутки ограничат водоснабжение

В ряде домов завокзального района Вологды во вторник, 19 марта, почти на сутки ограничат подачу воды. Период ограничения – с 9.00 19 марта до 2.00 20 марта. В администрации города объясняют это работами по врезке на водопроводе, - сообщает пресс-служба администрации.

«В этот период специалисты будут проводить работы по врезке трубопроводов по улице Сергея Преминина на участке сетей водопровода. Это, в свою очередь, необходимо, чтобы в дальнейшем проложить сети водопровода для подключения бассейна Вологодского государственного университета. Перед коммунальщиками поставлена задача максимально оперативно завершить данные работы, – пояснил начальник департамента городского хозяйства администрации города Леонид Степанов.

В зону ограничения попали жилые дома и здания по следующим адресам:

1. улица Болонина, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 18, 20, 22;

2. Локомотивный переулок, 2, 3, 5, 5А, 13, 14;

3. улица Можайского, 20;

4. улица Молодежная, 3, 3А, 4, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 8, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 16, 16А;

5. Паровозный переулок, 4, 23, 27Б, 28, 29, 29Б, 30, 32, 34, 36;

6. улица Планерная, 18;

7. улица Сергея Преминина, 1;

8. Школьный переулок, 2, корп. 1, 2, 4.

На период ограничения «Вологдагорводоканал» будет подвозить воду по следующим адресам:

1. Паровозный переулок, 32 (19 марта с 10:00 до 13:00);

2. Локомотивный переулок, 15А (19 марта с 14:00 до 18:00);

3. На перекрестке Локомотивного переулка и улицы Болонина (19 марта с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00);

4. улица Планерная, 18 (19 марта с 15:00 до 20:00).