Череповчанка завоевала титул «Миссис Россия – 2024»

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Татьяна Кочурова из Череповца стала победительницей конкурса «Миссис Россия – 2024» и забрала заветную корону. Это не первая подобная победа девушки. Три года назад она уже получила титул «Гранд королевы России», а в 2020-м году победила в одной из номинаций конкурса «Миссис Королева России».

За плечами Татьяны более 20 лет модельной карьеры. 8 лет она работала моделью в Театре моды Дворца металлургов под руководством Заслуженного работника культуры РФ Евгения Дергачева. В марте 2021 года после победы в конкурсе «Гранд королева России» в Москве Татьяна стала арт-директором конкурса «Юная Королева России».

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