Сокольчанка сорвала с шеи мужчины ювелирные украшения на сумму 260 тысяч рублей

Инцидент произошел днем 12 марта, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 37-летняя злоумышленница находилась у одного из домов на улице Каляева в Соколе. Там она встретила потерпевшего, у которого прямо с шеи сорвала ювелирные украшения, одновременно избивая его. Сокольчанка украла золотые цепочки стоимостью 196 и 40 тысяч рублей, а также золотой крестик за 20 тысяч рублей. В общей сложности материальный ущерб составил 256 тысяч рублей.

На данный момент она подозревается грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Ранее она уже была судима, в том числе за аналогичное преступление. В ноябре 2023 года она вышла из тюрьмы условно-досрочно.

Сокольчанку заключили под стражу до 11 мая 2024 года. Расследование дела все еще ведется.