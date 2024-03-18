В Череповце мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками

[ Происшествия ]

Трагедия произошла 15 марта около 15 часов в городе металлургов, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

48-летний водитель, находясь за рулем автоцистерны с шасси «МАЗ», столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2104», который двигался в попутном направлении. От удара «ВАЗ» сместился на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Вольво».

В результате аварии, 68-летний водитель «ВАЗа» получил травмы. Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию Вологодской областной больницы №2, где мужчина скончался в 20:45 того же дня.

На данный момент сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, а также возможных очевидцев.

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу
 

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