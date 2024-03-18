Итоги президентских выборов обсудили в Штабе общественной поддержки

В Вологодской области завершилось трехдневное голосование на выборах президента. По предварительным данным, явка вологжан оказалась рекордной – 70,82%, проголосовали свыше 626 тысяч человек. На выборах 2018 года результат составил 66,2%.

Показатели явки текущего года высоко оценили во время подведения итогов в Штабе общественной поддержки.

«Вологодская область показала отличный результат. «Единая Россия» отработала как единый слаженный механизм. Штаб общественной поддержки показал свою эффективность, консолидировав общество. В целом, выборы прошли легитимно, нарушений не зафиксировано», - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

По мнению депутата Госдумы Валентины Артамоновой, предварительные результаты выборов означают, что россияне поддерживают действующий курс Владимира Путина. Это позволит стране планомерно развиваться и дальше.

«Конечно, это огромная победа для всех нас. Последнее обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию, когда были объявлены национальные цели до 2030 года, просто поражает. Направления затрагивают все слои населения России. Нашу страну ждет интенсивное развитие. Россияне это понимают, чувствуют, потому сегодня такие хорошие результаты», - заявила Валентина Артамонова.

Во время встречи было высказано мнение, что все трудности, с которыми столкнулась Россия в последние два года, очень сплотили россиян. Именно поэтому уровень поддержки достиг столь высоких показателей.

«Сегодня я чувствую гордость, уверенность в завтрашнем дне и в нашем будущем. Восхищаюсь нашим народом, в частности, вологжанами. Предварительные результаты выборов вселяют большой оптимизм», - отметил Сергей Голубев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи города Вологды, доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

По информации Центризбиркома, очная явка на выборах президента в целом по стране превысила 74%. После обработки 99,7% бюллетеней Владимир Путин набирает 87,31% голосов избирателей.