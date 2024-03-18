В центре Вологды открылось уникальное пространство для отдыха

[ Общество ]

Необычный формат комфортного отдыха предлагает своим посетителям новое пространство для отдыха в центре Вологды - «Эпизоды».
Креативное пространство «Эпизоды» - это площадка, на которой можно отметить день рождения, устроить уютный романтический вечер, попеть любимых песен на профессиональном оборудовании или просто посмотреть фильм или шоу на видеохостинге после тяжелого рабочего дня.

Особенностью площадки являются частные залы с профессиональным оборудованием. Далеко не всем по вкусу петь в публичном караоке, когда твои вокальные способности оценивает зал незнакомых людей. В «Эпизодах» сформировано пространство, где можно исполнять свои любимые песни бесплатно и без очередей.

Отдельно стоит отметить возможности кинозала. Команда креативного пространства предлагает ощутить преимущества объемного звука Dolby Atmos, когда звук идет и из-за зрителя, и даже с потолка. Трехметровый экран и премиальный проектор в дополнение позволяют получить новые ощущения от любимых фильмов.

Для создания уютной домашней атмосферы гостям предоставляется одноразовая обувь. Еду и напитки гости могут приносить с собой или заказать доставку из любого заведения города.

Афиши мероприятий и актуальную информацию можно найти в официальной группе ВКонтакте - https://vk.com/episodes_vologda

Реклама. ИП Серенов Петр Николаевич, ИНН: 422196140254, https://vk.com/episodes_vologda,  LjN8KYY6d

Теги:
креативная площадка отдых
 

Последние новости

Сокольчанка сорвала с шеи мужчины ювелирные украшения на сумму 260 тысяч рублей
В Череповце мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками
Итоги президентских выборов обсудили в Штабе общественной поддержки
В центре Вологды открылось уникальное пространство для отдыха
Гигантский блин испек на Масленицу житель Череповца
ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано за медлительность
«Северянка 2» заняла первое место на предварительном этапе волейбольной высшей лиги «Б»
Сразу девять деревень исчезли с карты Вологодской области
Вологодские синоптики рассказали о похолоданиях до -15 градусов
Под Череповцом местный житель забил знакомого монтировкой и спрятал тело в лесу