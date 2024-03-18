В центре Вологды открылось уникальное пространство для отдыха

Необычный формат комфортного отдыха предлагает своим посетителям новое пространство для отдыха в центре Вологды - «Эпизоды».

Креативное пространство «Эпизоды» - это площадка, на которой можно отметить день рождения, устроить уютный романтический вечер, попеть любимых песен на профессиональном оборудовании или просто посмотреть фильм или шоу на видеохостинге после тяжелого рабочего дня.

Особенностью площадки являются частные залы с профессиональным оборудованием. Далеко не всем по вкусу петь в публичном караоке, когда твои вокальные способности оценивает зал незнакомых людей. В «Эпизодах» сформировано пространство, где можно исполнять свои любимые песни бесплатно и без очередей.

Отдельно стоит отметить возможности кинозала. Команда креативного пространства предлагает ощутить преимущества объемного звука Dolby Atmos, когда звук идет и из-за зрителя, и даже с потолка. Трехметровый экран и премиальный проектор в дополнение позволяют получить новые ощущения от любимых фильмов.

Для создания уютной домашней атмосферы гостям предоставляется одноразовая обувь. Еду и напитки гости могут приносить с собой или заказать доставку из любого заведения города.

Афиши мероприятий и актуальную информацию можно найти в официальной группе ВКонтакте - https://vk.com/episodes_vologda

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