Гигантский блин испек на Масленицу житель Череповца

[ Общество ]

В Череповце определен победитель конкурса на самый большой блин. Им оказался местный житель Павел Логинов, который испек блин диаметром 130 сантиметров. В приготовлении блина, на который ушло 10 литров теста, ему помогали дочь Дарина. Конкурс прошел накануне в парке 200-летия Череповца.

«В таком конкурсе участвую впервые. Прочитал о нем в интернете. Купил лист металла, рядом с гаражом развел костер, из кирпичей сделал подставку под импровизированный противень. Купил много угля. Первый блин не получился, вышел комом, потратил на него больше двух часов. Съездил домой, сделал еще десять литров теста. Вышло лучше. Блины обычно не делаю, чаще шашлыки», — рассказал Павел Логинов официальному порталу Череповца.

Как ранее заявляли организаторы конкурса, победитель получил в подарок велосипед.

Также не осталась без награды череповчанка Елена Шихова, блин которой получил серебро в конкурсе. Елена испекла блин диаметром 115 сантиметров, получив от спонсоров праздника светодиодную люстру. 

Теги:
конкурс масленица
 

Последние новости

Сокольчанка сорвала с шеи мужчины ювелирные украшения на сумму 260 тысяч рублей
В Череповце мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками
Итоги президентских выборов обсудили в Штабе общественной поддержки
В центре Вологды открылось уникальное пространство для отдыха
Гигантский блин испек на Масленицу житель Череповца
ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано за медлительность
«Северянка 2» заняла первое место на предварительном этапе волейбольной высшей лиги «Б»
Сразу девять деревень исчезли с карты Вологодской области
Вологодские синоптики рассказали о похолоданиях до -15 градусов
Под Череповцом местный житель забил знакомого монтировкой и спрятал тело в лесу