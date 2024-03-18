Гигантский блин испек на Масленицу житель Череповца

В Череповце определен победитель конкурса на самый большой блин. Им оказался местный житель Павел Логинов, который испек блин диаметром 130 сантиметров. В приготовлении блина, на который ушло 10 литров теста, ему помогали дочь Дарина. Конкурс прошел накануне в парке 200-летия Череповца.

«В таком конкурсе участвую впервые. Прочитал о нем в интернете. Купил лист металла, рядом с гаражом развел костер, из кирпичей сделал подставку под импровизированный противень. Купил много угля. Первый блин не получился, вышел комом, потратил на него больше двух часов. Съездил домой, сделал еще десять литров теста. Вышло лучше. Блины обычно не делаю, чаще шашлыки», — рассказал Павел Логинов официальному порталу Череповца.

Как ранее заявляли организаторы конкурса, победитель получил в подарок велосипед.

Также не осталась без награды череповчанка Елена Шихова, блин которой получил серебро в конкурсе. Елена испекла блин диаметром 115 сантиметров, получив от спонсоров праздника светодиодную люстру.