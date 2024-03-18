ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано за медлительность

Компания «Россети Северо-Запад» оштрафована по решению антимонопольного комитета на 300 тысяч рублей. Как посчитали в региональном управлении ФАС, компания нарушила сроки технологического присоединение жилого дома в Вологодском округе к электросетям более, чем на 10 месяцев.

Правда, «Россети» не согласились с решением УФАС и обжаловали его арбитражном суде.

«Сетевая компания посчитала, у нее нет состава нарушения, поскольку с гражданином было заключено дополнительное соглашение на продление сроков технологического присоединения», - пояснили в УФАС.

Однако в арбитражном суде пояснили, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не подлежит изменению, поэтому дополнительное соглашение юридической силы не имеет. Решение УФАС подтвердили суды двух инстанций.