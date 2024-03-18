«Северянка 2» заняла первое место на предварительном этапе волейбольной высшей лиги «Б».

В заключительном туре, который прошёл в Ижевске с 14 по 17 марта, команда Захара Пилипенко одержала четыре победы из четырех. Череповчанки дважды обыграли волгоградскую «Волжанку-ГРАСС» и «Красные крылья» из Таганрога. Все матчи завершились с одинаковым счётом - 3:0.

Всего «Северянка 2» одержала 27 побед в 28 матчах и заняла первое место по итогам предварительного этапа высшей лиги «Б» в зоне «Центр».

Во второй финальный этап вышли 6 команд, три лучших из зоны «Центр». Помимо «Северянки 2», это пензенский «Университет Визит» и «Брянки».

Также вышли три лучшие команды из зоны «Сибирь» - «Амурские Тигрицы», «Владивосток» и «Локомотив-Ангара» из Иркутска. Команды в два круга без учета очков предварительного этапа разыграют медали.

Первый тур пройдёт в Череповце с 1 по 7 апреля. Второй должен пройти в Хабаровске 22-28 апреля.