Сразу девять деревень исчезли с карты Вологодской области

С карты Вологодской области исчезли сразу девять населенных пунктов. Постановление об их упразднении принято региональным правительством. Все деревни ранее находились на территории Вашкинского округа.
Полный список упраздненных деревень:
- Афанасьевская (Андреевский сельсовет);
- Гридино (Андреевский сельсовет);
- Занино (Андреевский сельсовет);
- Логиново (Андреевский сельсовет);
- Тимошино (Андреевский сельсовет);
- Фомино (Андреевский сельсовет);
- Ново (Васильевский сельсовет);
- Порожки (Васильевский сельсовет);
- Щаново (Киснемский сельсовет).
Из учетных данных Вологодской области все эти населенные пункты исключены.