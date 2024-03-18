Сразу девять деревень исчезли с карты Вологодской области

[ Общество ]

С карты Вологодской области исчезли сразу девять населенных пунктов. Постановление об их упразднении принято региональным правительством. Все деревни ранее находились на территории Вашкинского округа.

Полный список упраздненных деревень:

- Афанасьевская (Андреевский сельсовет);

- Гридино (Андреевский сельсовет);

- Занино (Андреевский сельсовет);

- Логиново (Андреевский сельсовет);

- Тимошино (Андреевский сельсовет);

- Фомино (Андреевский сельсовет);

- Ново (Васильевский сельсовет);

- Порожки (Васильевский сельсовет);

- Щаново (Киснемский сельсовет).

Из учетных данных Вологодской области все эти населенные пункты исключены.

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