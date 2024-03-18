Вологодские синоптики рассказали о похолоданиях до -15 градусов

[ Общество ]

Погоду в Вологодской области в первой половине текущей недели будет определять Скандинавский антициклон, который принесет значительное похолодание. По информации регионального Гидрометцентра, уже сегодня с запада будет усиливаться действие антициклона, небо начнет проясняться, однако температура воздуха понизится.

«В ночь на вторник прояснения будут способствовать понижению температуры до -10 градусов, местами до -15 градусов. Днем набирающее силу мартовское солнце прогреет воздух до +5 градусов, обойдется без осадков. В среду большая часть территории области останется под опекой антициклона, поэтому существенных осадков не прогнозируется», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Примерно такая же погода ожидается в четверг, а в пятницу атмосферный фронт принесет осадки в виде снега и дождя.

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