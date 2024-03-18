Под Череповцом местный житель забил знакомого монтировкой и спрятал тело в лесу

В Череповецком районе 58-летний местный житель сознался в убийстве знакомого, совершенном примерно 10 дней назад. Преступление было совершено в деревне Ярцево 8 или 9 марта.

«В ходе распития спиртного мужчина причинил монтировкой смертельные ранения гостю 42 лет. После этого вывез тело в ближайшую лесополосу», - рассказали в региональном управлении СК.

Знакомые погибшего заявили о его пропаже и в ходе выяснения обстоятельств исчезновения мужчины пришли к выводу, что к этому мог быть причастен его 58-летний знакомый. Мужчину допросили, он сознался в убийстве и показал место, куда вывез тело погибшего.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.