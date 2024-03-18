В Вологде жильцы общежития спасли соседку от гибели

В Вологде жильцы общежития на улице Маяковского спасли от верной гибели 70-летнюю соседку. Происшествие случилось накануне в начале одиннадцатого утра.

«Соседи, заметившие дым, идущий из комнаты на 4 этаже, самостоятельно вскрыли запертую дверь и помогли женщине выбраться на лестничную клетку. Начавшееся возгорание успели ликвидировать до приезда пожарных. Собственницу комнаты передали прибывшим медикам, она были госпитализирована с отравлением угарным газом», - рассказали в региональном управлении МЧС.