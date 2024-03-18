В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на обходе Вологды

В ГИБДД Вологодского округа рассказали обстоятельства массового ДТП, которое произошло в минувшую субботу на обходе Вологды, недалеко от деревни Борилово. В результате автомобильной аварии травмы получили четыре человека.

По словам сотрудников полиции, 50-летний водитель Тойоты Лэнд Крузер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где врезался в Газель.

«После этого автомобиль Тойота отбросило на движущийся за автомобилем Газель автомобиль Рено Логан, далее на автомобиль Шевроле и автомобиль Джетта, после чего автомобиль Джетта отбросило на автомобиль Фольксваген, который также двигался во встречном направлении», - рассказали в ГИБДД Вологодского округа.

В результате массового ДТП травмы получили четыре человека – водители Тойоты, Джетты и Шевроле. Также травмы получила пассажирка автомобиля Джетта.