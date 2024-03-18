Вологжане завоевали 5 медалей первенства по плаванию среди людей с поражением ОДА

Вологжане завоевали 5 медалей открытого первенства Ростовского муниципального района по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования прошли в ростовском бассейне «АкваНеро» в минувшую субботу. Главной целью турнира была пропаганда здорового образа жизни.

Вологодская команда была представлена тремя юными спортсменами и двумя тренерами, которые привезли 4 золотые и 1 бронзовую медаль.

Светлана Василисина одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Дарии Макеевой не было равных также на дистанциях 50 метров вольным стилем в своей категории и стометровке на спине. Тренирует спортсменок Андрей Потапов.

Даниил Данилов (тренер Мария Захарченко) стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров вольным стилем.