Владимир Путин набрал в Вологодской области почти 80% голосов избирателей

За Владимира Путина в Вологодской области проголосовало 79,74% избирателей. Второе место у лидера «Новых людей» Владислава Даванкова – 7,01%. Леониду Слуцкому отдали голоса 5,77% избирателей, за представителя КПРФ Николая Харитонова проголосовали 5,66% избирателей.

В аналогичном порядке кандидаты в президенты расположились по итогам электронного голосования, в котором приняли участие 98974 человека. Правда, здесь за действующего президента проголосовало 83,57% избирателей. Владиславу Даванкову отдали голоса 7,8% избирателей. Леонид Слуцкий набрал 5,76% голосов, Николай Харитонов – 2,88% избирателей.

Накануне врио губернатора Георгий Филимонов заявил о рекордной явке на выборы в Вологодской области.