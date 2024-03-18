Владимир Путин набрал в Вологодской области почти 80% голосов избирателей

[ Общество ]

За Владимира Путина в Вологодской области проголосовало 79,74% избирателей. Второе место у лидера «Новых людей» Владислава Даванкова – 7,01%. Леониду Слуцкому отдали голоса 5,77% избирателей, за представителя КПРФ Николая Харитонова проголосовали 5,66% избирателей.

В аналогичном порядке кандидаты в президенты расположились по итогам электронного голосования, в котором приняли участие 98974 человека. Правда, здесь за действующего президента проголосовало 83,57% избирателей. Владиславу Даванкову отдали голоса 7,8% избирателей. Леонид Слуцкий набрал 5,76% голосов, Николай Харитонов – 2,88% избирателей.

Накануне врио губернатора Георгий Филимонов заявил о рекордной явке на выборы в Вологодской области.   

«По предварительным данным избиркома, мы можем сказать, что по явке Вологодская область поставила исторический рекорд. Мы уверенно преодолели отметку в 70% явки избирателей», - рассказал Георгий Филимонов. 

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