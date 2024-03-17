Вологда обошла Череповец по явке на выборах

[ Общество ]

В Вологодской области участие в выборах приняли 525 тысяч избирателей или 67,44%. Данные приводятся без учета электронного голосования.

При этом Вологда впервые обогнала по явке Череповец. В областном центре в выборах приняли участие 63,66% избирателей против 62,91% в городе металлургов.

В регионе самый высокий процент явки показал Сямженский округ, где проголосовали 83,48% избирателей. Серебро досталось Усть-Кубинскому округу (83,2%), третье место у Нюксенского округа (80,75%).

Вологда и Череповец традиционно находятся в конце списка.  

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