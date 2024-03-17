Победителей викторины в Вологде определят в 20.00

В Вологде проходит третий день определения победителей викторины «Вологодчина – наш выбор». Участников ждут сотни еще не разыгранных подарков. Самый крупный из них – автомобиль «Лада Гранта».

Напомним, первый автомобиль в Вологде получила воспитатель детского сада №116 Ирина Куликова, второй – работник УК «Сантехмонтаж» Артем Цветков.

Среди подарков также холодильники, телевизоры, смартфоны, «умные» колонки, фитнес-браслеты, наушники, блендеры, флешки, кухонная утварь и так далее.

Для принятия участия в викторине, нужно передать бланки с ответами на вопросы волонтерам, которые работают рядом с избирательными участками. В бланках необходимо написать свой номер телефона. Отрывную часть с куар-кодом и номером участника оставить себе. Если вы станете победителем, ее необходимо будет предъявить.