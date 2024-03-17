Алина Пеклецова взяла серебро скиатлона чемпионата России по лыжным гонкам

[ Спорт ]

Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль в скиатлону на чемпионате России по лыжным гонкам.

В гонке, где спортсмены преодолевают 10 км свободным стилем и 10 км «классикой», Алина Пеклецова заняла второе место с результатом 57:36.5, уступив победительнице, Анастасии Кулешовой из Нижегородской области 12.7 секунд. Третье место заняла Лидия Горбунова из Татарстана.

У мужчин лучшим в скиатлоне стал Александр Большунов.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Малиновке накануне спринтом. Алина Пеклецова, представляющая два региона - Вологодскую и Архангельскую области, не смогла преодолеть стадию полуфинала и заняла в итоге 8 место.

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