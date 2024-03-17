По итогам двух дней голосования на Вологодчине проголосовало 54,27% избирателей

[ Общество ]

В Вологодской области по итогам двух дней голосования в выборах приняли участие 54,72% избирателей, без учета дистанционного голосования.

При этом в областном центре явка оказалась чуть выше средней по региону. В Вологде проголосовали 55,1% избирателей. Это более 132 тысяч человек, люди голосовали в том числе через систему электронного голосования.

По данным пресс-службы администрации города, за два выборных дня нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Участковые избирательные комиссии находятся под охраной сотрудников полиции и под круглосуточным видеонаблюдением.

Добавим, что сегодня стартовал заключительный день голосования, которое продлится до 20.00.

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