Более 800 вологжан стали обладателями подарков в рамках викторины «Вологодчина – ваш выбор»

[ Общество ]

В Вологде более 800 человек стали обладателями подарков в викторине «Вологодчина — наш выбор», которую организовал «Клуб деловых людей Вологодской области». Уже вручено 120 подарков, десять из них — современные телевизоры. При этом организаторы продолжают обзванивать вологжан, чтобы рассказать о победе в викторине.

К примеру, обладателем телевизора стала вологжанка Юлия Плешкова, которая получила бланк на работе, заполнила его и отделе волонтерам.

«На работе мне выдали бланк, я всё заполнила, потом мне позвонили, сказали, что меня ждет подарок — телевизор. Конечно, не ожидала. Мы ещё думаем, куда его поставить. Раньше мне так удача не улыбалась, первый раз такое», - рассказала Юлия Плешкова, работающая воспитателем в детском саду №115.

Любопытно, что еще одни телевизор выиграла в викторине также воспитатель детского сада №115 Татьяна Пиорова.

Она участвовала в викторине вместе с мужем и дочкой. Женщина получила телевизор, а дочь — портативную колонку за первое в жизни участие в выборах.

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