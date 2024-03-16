Собачка Шлепа из Вологодчины снимется для шоу на Первом канале

Собачка Шлепа, ставшая мамой для козленка, вместе с хозяйкой отправится на съемки телешоу «Видели видео» на Первом канале.

Историю Шлепы рассказали на официальной странице в соцсети ВКонтакте Управления ветеринарии Вологодской области еще в конце февраля. Ветеринарный врач Междуреченской станции приехал в личное подсобное хозяйство, чтобы сделать прививки козочкам. Там он увидел собачку по кличке Шлепа, которая приняла козленка за своего малыша. Своих щенков у нее, к сожалению, нет. Шлепа ухаживает за малышом, вылизывает его и везде сопровождает.

С ветеринарным врачом, обнаружившим четвероногих малышей, связались редакторы Первого канала. Теперь о необычной семье узнает вся страна.