На Вологодчину поступила вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита

[ Общество ]

В Вологодской области закупили вакцину для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир». Препарат сейчас доставляют в медицинские учреждения.

В первую очередь прививку сделают детям, которые не получили плановую вакцину в 2023 году. Всего доступно 2 140 доз препарата.

«Вактривир» используется для вакцинации детей в возрасте одного года и шести лет. Препарат вводят подкожно под лопатку или в область плеча. При этом в большинстве случаев не наблюдается никаких симптомов во время вакцинального процесса.

Вакцина позволяет защитить ребенка от трех заболеваний – кори, паротита и краснухи – с помощью одной инъекции. Заражение одним из заболеваний в прошлом не может защитить ребенка от всех трех.

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