По миллиону рублей получат молодые учителя Вологодчины

Молодые педагоги физики, информатики и математики получат по 1 миллиону рублей, если пойдут работать в школы Вологды и Череповца. Об этом сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на встрече с победителями конкурсного проекта «Педагогический триумф-2024».

«Мы меняем подход к образовательной политике региона, создаем новые инструменты поощрения преподавателей. В частности, уже с этого года мы начнем выдавать по одному миллиону рублей молодым педагогам физики, математики и информатики, которые пойдут работать в школы Вологды и Череповца. Мы эти деньги уже выделили и готовы принять по квоте 30 человек», - сообщил Георгий Филимонов.

Кроме того, планируется ввести дополнительные выплаты: по 10 тысяч рублей - учителям с высшим образованием и по 8 тысяч рублей – педагогам со средним образованием, трудящимся в сельских поселениях.

Также по одному миллиону выделят участникам программы «Земский учитель». Из областного бюджет выплаты получат 26 преподавателей, а из федерального – 33 педагога.