Череповчанин вошел в ТОП-6 Кубка России по конькобежному спорту

Артем Арефьев вошел в ТОП-6 Кубка России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.



По итогам всех этапов сезона 2023/2024, которые прошли с ноября по март в Коломне, Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове, череповчанин набрал 320 очков, заняв 4 место, всего на один балл уступил представителю Москвы Ярославу Черненко.



Победу в общем зачете Кубка России на спринтерской дистанции 500 метров одержал Руслан Мурашов, представляющий на соревнованиях Краснодарский край и Мурманскую область, второе место занял Михаил Казелин.



Отметим, что Артём Арефьев выступает на соревнованиях в параллельном зачете за два региона: Вологодскую область и Санкт-Петербург.