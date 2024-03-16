Череповчанин вошел в ТОП-6 Кубка России по конькобежному спорту

[ Спорт ]

Артем Арефьев вошел в ТОП-6 Кубка России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.

По итогам всех этапов сезона 2023/2024, которые прошли с ноября по март в Коломне, Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове, череповчанин набрал 320 очков, заняв 4 место, всего на один балл уступил представителю Москвы Ярославу Черненко.

Победу в общем зачете Кубка России на спринтерской дистанции 500 метров одержал Руслан Мурашов, представляющий на соревнованиях Краснодарский край и Мурманскую область, второе место занял Михаил Казелин.

Отметим, что Артём Арефьев выступает на соревнованиях в параллельном зачете за два региона: Вологодскую область и Санкт-Петербург.

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конькобежный спорт кубок России
Фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области
 

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