Череповецкий «Алмаз» вышел во второй раунд плей-оффа Молодежной хоккейной лиги

В пятом решающем матче 1/8 финала "Кубка Харламова" череповчане накануне разгромили МХК «Динамо».



При равной в целом игре, удачливее оказались подопечные Егера Башкатова. В первом периоде шайбы забрасывали Егор Степанов, в ближнем бою переиграл вратаря соперника и Макар Фомин после позиционной атаки. Во второй двадцатиминутке Александр Шилов делает счёт 3:0. В заключительном периоде череповчанам пришлось пережить не мало не простых минут, хозяев просто осадили ворота Григория Волкова, который в этом матче отразил 37 бросков. Но "молодёжка" Череповца смогла выдержать этот натиск, а в концовке забросили и четвертую шайбу. Автором гола стал Михаил Ильин.



4:0 в матче и 3:2 в серии. «Алмаз» вышел во второй раунд турнира, одержав три победы подряд.

«Я поздравляю, конечно же, команду с победой, но еще хочу поздравить болельщиков, которые поддерживали нас дома. Именно благодаря им мы выиграли две игры и получили свой шанс сыграть здесь. Такая поддержка неоценима. По игре: мы контролировали весь матч, хорошо, что закончилось без проблем. Сегодня играли все как один», - подвёл итоги матча и всей серии главный тренер «Алмаза» Егор Башкатов.

Во втором раунде череповчан ждёт ещё более грозный соперник, трехкратный обладатель "Кубка Харламова" - ярославский «Локо». Два первых матча, серии до трех побед, пройдут в Ярославле 19 и 20 марта. В Череповце команды сыграют 23-го и, в случае необходимости, 24-го числа.