Череповчан познакомят с «Удивительным миром керамики»

В интерактивно-познавательном центре «Зеленая планета» Череповца открылась юбилейная выставка заслуженного художника России Татьяны Чистяковой «Этот удивительный мир керамики». В экспозиции музея представлено более 70 предметов из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника, среди которых керамические панно и скульптуры, а также графические работы.

Также посетители увидят детские работы учеников студии «Синяя птица», которой Татьяна Александровна руководила более 15 лет.

Татьяна Чистякова родилась в 1939 году в Вологде. Училась в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной на отделении художественной керамики и стекла, окончив его в 1971 году. Была принята в Союз художников России в 1978 году, в 2007-м ей было присвоено звание «Заслуженный художник РФ».

Главной темой творчества Татьяны Чистяковой была жизнь людей Русского Севера. В керамике она изображала монастыри и храмы Вологодчины, деревянную архитектуру северных городов, быт крестьян и горожан.

Персональные выставки Татьяны Александровны проходили во многих городах Русского Севера, а работы художницы хранятся в крупных музеях страны. В 2024 году ей исполнилось бы 85 лет.

Посетить выставку можно до 12 мая.

Вход свободный. 0+