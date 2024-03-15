Футбольный клуб «Череповец» узнал своих потенциальных соперников по кубку III Лиги

Накануне в Ярославле прошло заседание руководителей клубов входящих в зону «Золотое кольцо», на котором были определены контуры предстоящего футбольного сезона.

Команды начнут сезон с кубка III Лиги, в котором в этом сезоне примут участие 11 клубов, 6 из которых начнут участие с 1/8 финала и ещё 5 присоединятся на стадии четвертьфинала.

Футбольный клуб «Череповец», который с этого сезона лишился приставки «СШОР Витязь», начнет участие в кубке со второго раунда. Соперниками череповчан будет победитель пары ФК «Родники» - СК «Тверь».

Дебютант соревнований «Олимп» из Вологодского округа начнет выступление с 1/8 финала. Соперник вологжан - ДЮСШ РППК из Рыбинска. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с кировским «Фанкомом».

Все стадии соревнований будут проходить по принципу двухматчевого противостояния - матч дома и матч в гостях. 1/8 финала пройдет 24 апреля и 1 мая. Четвертьфинальные матчи намечены на 7 и 15 мая. «Олимп» начнет сезон дома, «Череповец» - в гостях.

Старт чемпионата МФФ «Золотое кольцо» намечен на 22 мая. Правда, окончательный список команд турнира ещё не определен. Заявки от потенциальных участников принимаются до 20 марта.