В Кадниковском музее воссоздадут кабинет композитора Валерия Гаврилина

[ Культура ]

В Кадниковском краеведческом музее, филиале Сокольского музея, впервые провели капитальный ремонт. Обновленный музей открыли для посетителей.

«Исторический облик здания Краеведческого музея в Кадникове удалось восстановить до мельчайших деталей. Порядка 2 миллионов рублей было выделено на ремонтно-реставрационные работы. Они шли с 2021 года, за это время сменилось несколько подрядных организаций. Сегодня мы можем объявить Кадниковский краеведческий музей открытым», - сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Залы музея оформили в соответствии с тематикой экспозиции. Например, в зале, рассказывающем о Великой Отечественной войне и вкладе жителей Кадникова в победу, стены покрасили в тона серого тревожного неба. Также свой стиль будет у залов купечества, дворянства и православной культуры.

На втором этаже музея планируют воссоздать обстановку рабочего кабинета композитора Валерия Гаврилина, который долгое время вместе с семьей жил в Кадникове. Коллекция музея насчитывает более 70 подлинных мемориальных вещей композитора: нотные сборники, очки, ботинки, костюм и др. Они также станут частью экспозиции.

Кроме того, в музее обновили техническое оснащение: установили специальные металлические стеллажи и шкафы для размещения экспонатов, интерактивные киоски, подиумы, осушители, ламинаторы, компьютеры и профессиональные фотоаппараты.

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музей Валерий Гаврилин капитальный ремонт
Фото: Кадниковский краеведческий музей
 

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