Неделя детской книги пройдет в Вологде в весенние каникулы

С 23 по 31 марта в Вологодской областной научной библиотеке на улице М. Ульяновой, д. 7 пройдет Неделя детской книги в рамках Всероссийской недели детской книги «Читает семья – читает страна».

В весенние каникулы для юных вологжан будут организованы театрализованные игровые программы, мастер-классы, интеллектуальные игры, квесты, творческие встречи. Кроме того, в эти дни откроется выставка новых книг «Большой мир семьи», которая расскажет о русских семейных традициях, роли семьи в современном обществе и представит художественные книги для семейного чтения.

Программа Недели детской книги:

23 марта, суббота

11.00 – «Чижик-пыжик». Интерактивное занятие с мастер-классом, 6+. Вход свободный.

13.00 – «Книжные игры» по сказкам А. С. Пушкина. Семейная интеллектуальная игра, 6+. Вход свободный.

15.00 – Турнир по настольной игре «Всмятку», 6+. Вход свободный.

24 марта, воскресенье

15.00 – «Гениальные сыщики». Семейная детективная игра, 6+. Вход свободный.

25 марта, понедельник

13.00 – «Котенок из фетра». Мастер-класс по созданию игрушки, 6+. Вход по билетам.

26 марта, вторник

10.30 – «День семьи в семействе Квокк». Интерактивное занятие для детей от 1,5 до 3 лет по книге Ирины Зартайской о милых зверьках – квокках, 0+. Вход свободный.

11.00 и 15.00 – «Праздник непослушания». Интеллектуальная игра по повести-сказке Сергея Михалкова для детей и родителей, 6+. Вход свободный.

13.00 – «В поисках книжных сокровищ». Квест-игра, 6+. Вход по билетам.

27 марта, среда

11.00 и 15.00 – «Совершенно обыкновенная семья». Квест-игра по самым знаменитым произведениям Астрид Линдгрен, 6+. Вход свободный.

13.00 – «Хоть научно, но не скучно». Игровая, познавательная программа, 6+. Вход по билетам.

28 марта, четверг

11.00 – «Презентация книги «Кася и Пася».Творческая встреча с директором издательства «Древности Севера» и автором книги Мариной Васильевой, 6+. Вход свободный.

13.00 – «Там, на неведомых дорожках». Игровая программа по сказкам А. С. Пушкина, 6+. Вход по билетам.

15.00 – «Кто на свете всех дороже?». Игровая программа по книгам о маме и папе современных детских авторов, 6+. Вход свободный.

29 марта, пятница

11.00 – «Дружба творит чудеса». Творческая встреча с детской писательницей Светланой Чернышевой, 6+. Вход свободный.

13.00 – «Жили-были…». Театрализованная фольклорно-игровая программа о русском народном творчестве, 6+. Вход свободный.

15.00 – «Настолки». Клуб любителей настольных игр, 6+. Вход по билетам.

30 марта, суббота

11.00 – «Пиратский морской бой. Играем всей семьей». Игровое книжное приключение, 6+. Вход свободный.

12.00-13.00 – аквагрим, 6+.

13.00 – «Весенний холст». Мастер-класс по живописи для творческих детей и их родителей, 6+. Вход свободный.

14.00-15.00 – аквагрим, 6+.

15.00 – «Настолки». Командная настольная игра для семей «Активити», 6+. Вход свободный.

31 марта, воскресенье

11.00 – «В мире интересных профессий». Квест-игра, 6+. Вход свободный.

13.00 – «Волшебство из гипса». Мастер-класс, 6+. Вход по билетам.

15.00 – «Мастерим с семейкой Грушиных». Интерактивное занятие и мастер класс по книгам Ани Доброчасовой, 6+. Вход свободный.