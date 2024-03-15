Спикер ЗСО отдал свой голос на выборах президента

В России сегодня стартовали выборы президента. В Вологодской области впервые можно проголосовать двумя способами – на избирательном участке или при помощи дистанционного электронного голосования. Известно, что второй вариант выбрали свыше 105 тыс. вологжан.

Председатель Законодательного собрания Андрей Луценко отдал свой голос на избирательном участке №852, организованном в школе №40 города Череповца. Здесь спикер ЗСО голосует на протяжении многих лет.

«Выборы президента – главное политическое событие года. Оно касается всех без исключения россиян. Наши сограждане должны определиться, кому готовы доверить свое будущее. Сделав выбор, мы несем ответственность не только перед Россией, но и перед своими близкими. Именно поэтому мы сегодня проголосовали всей семьей. Призываю всех вологжан в ближайшие три дня найти время и выразить свою гражданскую позицию», - заявил Андрей Луценко.

В момент визита Андрея Луценко на избирательном участке было многолюдно. Жители Череповца активно шли отдать свой голос за того или иного кандидата, иногда целыми семьями.

За прозрачностью процедуры голосования на избирательном участке следят независимые наблюдатели. Настроение у членов участковой избирательной комиссии приподнятое. «Выборы президента – праздник всей страны», - говорят здесь.

«К 11 часам дня у нас проголосовали более 12% находящихся в списках череповчан. Много молодежи на участке. Тем, кто голосует впервые, торжественно вручаем аудиоколонку», - рассказала Татьяна Смирнова, председатель участковой избирательной комиссии №852.

Одновременно проходит голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Председатель ЗСО Андрей Луценко принял участие в викторине «Вологодчина – наш выбор» и поддержал своим голосом обновление одной из предложенных территорий.

Напомним, выборы президента завершатся 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.