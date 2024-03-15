Стадо вологодских зубров увеличилось на 29 голов

Охотоведы пересчитали поголовье зубров, проживающих на территории Усть-Кубинского округа. Как оказалось, стадо увеличилось до 171 головы. За год в популяции родились 29 зубрят, что на 5 особей больше, чем годом ранее.

«Зубры - единственные вольноживущие животные, которых считают визуально, внимательно отмечая каждую особь. В 2022 году впервые зубры были замечены в Вожегодском округе. Пара животных покинула территорию Усть-Кубинского округа. Вероятно, пожилые зубры отделились от большого стада и не собираются возвращаться к молодым и активным сородичам», - рассказали в облохотдепартаменте.

Помимо этого, в ближайшее время стадо пополнится еще 10 особями, которых привезут из парка «Орловское полесье». Власти объясняют пополнение необходимостью «новой» крови, без которой постоянное скрещивание в пределах небольшого стада опасно для всей популяции.

В ведомстве также рассказали, что после таяния снега животные отойдут от мест зимнего кормления, чтобы самостоятельно искать пропитание. На прошедшую зиму для стада было заготовлено 408 тонн сена, 41 тонна специальных кормов и 9 тонн соли.