После теплых выходных в Вологодскую область придет похолодание

В Вологодскую область после теплых выходных придет похолодание. Однако в выходные дни температура воздуха будет соответствовать середине апреля. По словам сотрудников вологодского Гидрометцентра, в субботу местами воздух прогреется до +9 градусов. При этом суббота станет самым теплым днем недели.

После теплых выходных в регион придет волна похолодания.

«В ночь на воскресенье западные районы окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет в регион очередное похолодание. В зоне фронтального раздела усилятся осадки в виде дождя. Ближе к ночи понедельника по мере понижения температуры они перейдут в мокрый снег и снег. Атмосферный фронт продолжит медленно смещаться на восток, вытесняя «апрельское тепло» с территории области», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В понедельник ожидаются осадки, дневные температуры не превысят +3 градусов, а ветра развернутся на северные и северо-восточные направления. В первой половине недели по ночам будет подмораживать, а днем столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов.