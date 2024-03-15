142 избирательных участка для голосования открылись в Вологде

В Вологде сегодня в 8:00 открылись 142 избирательных участка для голосования на выборах президента РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать все три дня с 8:00 до 20:00.

«Все избирательные участки Вологды подготовлены к работе. Они оснащены видеонаблюдением, часть – так называемыми электронными урнами (КОИБами), созданы условия для голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Легитимность и открытость выборов на участках будут обеспечивать 400 общественных наблюдателей. Помимо голосования на избирательных участках, вологжане могут сделать свой выбор на дому, а также с помощью дистанционного электронного голосования. Такая возможность появилась в Вологде впервые и ей смогут воспользоваться более 33 тысяч жителей областной столицы, прошедших регистрацию на ДЭГ», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Чтобы проголосовать на дому, можно позвонить на свой избирательный участок 15 и 16 марта в любое время с 8.00 до 20.00. 17 марта заявки принимаются не позднее 14:00.

Вологжанам, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, нужно перейти 15, 16 или 17 марта на портал vybory.gov.ru и сделать свой выбор.

Избиратели с временной регистрацией в Вологде тоже смогут сделать свой выбор. Для этого нужно прийти в дни голосования на участки №269 (ГДК, Ленина, 17), №302 (Вологодский строительный колледж, Набережная 6 Армии, 199), №325 (школа №37, Архангельская, 11Б), №996 (новое здание 26 школы, Новаторов, 21).

Адрес своего избирательного участка и его контакты можно уточнить с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь».