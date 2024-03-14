В заречной части Вологды прямо на улице скончался мужчина

[ Происшествия ]

В Вологде сегодня днем около Кооперативного колледжа скончался мужчина. Как сообщает группа «Подскажите Вологда», приезжали скорая и полиция, накрыли тело умершего и оставили его на тротуаре.

«Люди шли мимо и почти его переступали. Почему так долго едет спецтранспорт у нас, чтобы увезли? Лежал, как мусор какой-то», — написано в группе.

Портал GorodVo публикует комментарии вологжан к этому посту.

«Полиция уехала, потому что медики констатировали ненасильственную причину смерти. Криминала нет. Вызвали катафалк. Не дождались по причине более важных дел или срочного вызова. Приехала спецмашина, тело погрузили и увезли в морг. Можно и так закончить свой жизненный путь. Прямо на тротуаре родного города», — объяснил один из вологжан.

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