В заречной части Вологды прямо на улице скончался мужчина

В Вологде сегодня днем около Кооперативного колледжа скончался мужчина. Как сообщает группа «Подскажите Вологда», приезжали скорая и полиция, накрыли тело умершего и оставили его на тротуаре.

«Люди шли мимо и почти его переступали. Почему так долго едет спецтранспорт у нас, чтобы увезли? Лежал, как мусор какой-то», — написано в группе.

Портал GorodVo публикует комментарии вологжан к этому посту.