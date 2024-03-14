В Череповце подростки в течение нескольких дней разбирали арт-объект

В Череповце подростки в течение нескольких дней демонтировали доски с арт-объекта «Ягорба» на Набережной. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Он отметил, что такая ситуация традиционна для весеннего времени: горожане снова, и снова пытаются разобрать конструкцию качелей.

«На этот раз вандалами стали подростки, которые решили демонтировать доски с арт-объекта. За один день ребята не справились, поэтому приходили ежедневно. На устойчивость конструкции произошедшее не повлияло, пострадал только внешний вид», - написал мэр Череповца.

Специалисты «Спецавтотранса» уже отремонтировали арт-объект. Все элементы конструкции были прикреплены еще большими гвоздями и саморезами.

Также Вадим Германов призвал жителей города сообщать об актах вандализма:

"Если вы видите, что кто-то портит городское имущество - не проходите мимо. Вызовите полицию"

О дальнейшей судьбе юных вандалов, к сожалению, не сообщается.