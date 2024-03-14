Почти 30 коробок конфет вологжанка вынесла из магазина бесплатно

28-летняя жительница Вологды украла 28 коробок шоколадных конфет из супермаркета.

Сигнал с тревожной кнопки росгвардейцам поступил около восьми часов вечера. Сотрудники супермаркета на Пошехонском шоссе рассказали, что одна из посетительниц положила в подарочный пакет 28 коробок конфет и вышла из магазина, не заплатив. Сумма ущерба составила порядка 8 300 рублей.

Злоумышленницу удалось задержать, однако она не смогла объяснить причину своих действий. Девушку доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения.