Почти 30 коробок конфет вологжанка вынесла из магазина бесплатно

[ Происшествия ]

28-летняя жительница Вологды украла 28 коробок шоколадных конфет из супермаркета.

Сигнал с тревожной кнопки росгвардейцам поступил около восьми часов вечера. Сотрудники супермаркета на Пошехонском шоссе рассказали, что одна из посетительниц положила в подарочный пакет 28 коробок конфет и вышла из магазина, не заплатив. Сумма ущерба составила порядка 8 300 рублей.

Злоумышленницу удалось задержать, однако она не смогла объяснить причину своих действий. Девушку доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения.

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кража еды росгвардейцы супермаркет
 

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