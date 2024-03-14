Безопасность вологжан на выборах обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии

Сотрудники МВД и Росгвардии будут дежурить в Вологде на 128 открытых УИК-ах во время выборов президента РФ, которые, напомним, состоятся 15, 16 и 17 марта.

«Личный состав УМВД заступил на дежурство на избирательных участках с 20.00 13 марта, и будет находиться там до окончания проведения выборов. То есть в городе организовано круглосуточное наблюдение за участками, которые расположены в 88 зданиях. На входах в помещения установлены стационарные рамки металлодетекторов. Сотрудников полиции также оснастили ручными металлодетекторами. В дни голосования сотрудники полиции не вмешиваются в избирательные процедуры, не проводят консультирование вологжан», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев.

Помимо этого, на всех избирательных участках ведется круглосуточное видеонаблюдение. Также осуществлять контроль за проведением выборов будут общественные наблюдатели.

Уточнить номер, адрес и контакты своего участка можно через сервис «Узнай, где ты голосуешь».