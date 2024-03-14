Восьмилетний ребенок попал под колеса фургона в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде восьмилетний ребенок попал под колеса автомобиля Форд Транзит. Происшествие случилось сегодня в двенадцатом часу дня во дворах домов на улице маршала Конева.

Как пояснили в городском отделе ГИБДД, мальчик шел по двору на уроки в школу. Навстречу ему ехал фургон.   

«Во дворе была колейность, и грузовик ехал как раз по колее. Около сугроба находилась возвышенность, по которой в тот момент шел школьник. Автомобиль поравнялся с мальчиком, но затем водитель почувствовал, что задними колесами он на что-то наехал. Шофер остановился, вышел и увидел, что мальчик соскользнул под задние колеса «Форда», – цитирует ИА «Вологда Регион» сотрудницу городского отдела Госавтоинспекции Ларису Грушаускас.

По предварительным данным, в детскую больницу школьник был доставлен с подозрением на переломы ног.

Теги:
ДТП травмы
 

Последние новости

Почти 30 коробок конфет вологжанка вынесла из магазина бесплатно
Безопасность вологжан на выборах обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии
Восьмилетний ребенок попал под колеса фургона в Вологде
Создатели комиксов про Майора Грома приедут в Вологду на фестиваль
В фондах Кирилло-Белозерского музея появилась необычная икона
У Вологды появился обновленный резервный водовод
В Великоустюгском районе хозяйка спасла скот из пожара
Вологодская молодежь обсудила культурный код страны
Конкурс на самый большой блин объявлен в Череповце
Начальник почтамта Вохтоги подозревается в хищении почти полумиллиона рублей