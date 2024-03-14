Восьмилетний ребенок попал под колеса фургона в Вологде

В Вологде восьмилетний ребенок попал под колеса автомобиля Форд Транзит. Происшествие случилось сегодня в двенадцатом часу дня во дворах домов на улице маршала Конева.

Как пояснили в городском отделе ГИБДД, мальчик шел по двору на уроки в школу. Навстречу ему ехал фургон.

«Во дворе была колейность, и грузовик ехал как раз по колее. Около сугроба находилась возвышенность, по которой в тот момент шел школьник. Автомобиль поравнялся с мальчиком, но затем водитель почувствовал, что задними колесами он на что-то наехал. Шофер остановился, вышел и увидел, что мальчик соскользнул под задние колеса «Форда», – цитирует ИА «Вологда Регион» сотрудницу городского отдела Госавтоинспекции Ларису Грушаускас.

По предварительным данным, в детскую больницу школьник был доставлен с подозрением на переломы ног.